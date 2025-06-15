Мареска о Палмере: «Он один из тех лучших игроков, которые могут показать что-то в любой момент, создать что-то из ничего»

Энцо Мареска высоко оценивает возможности Коула Палмера.

«Я уже не раз говорил: Коул Палмер один из тех лучших игроков, которые могут что-то показать в любой момент, создать что-то из ничего», – отметил главный тренер «Челси ».

Завтра лондонцы начнут выступление на клубном чемпионате мира, встретившись с «Лос-Анджелесом ».