Палмер получил 10-й номер в «Челси», под которым выступал Мудрик. Делап будет играть под девяткой

Коул Палмер получил десятый номер в «Челси».

Полузащитник, который носил футболку с номером 20 с момента подписания контракта в сентябре 2023 года, поменяет номер перед клубным чемпионатом мира в США.

Игрок сможет впервые выйти на поле под номером 10, когда «синие» встретятся с «Лос-Анджелесом» в Атланте 16 июня.

Ранее под десятым номером в «Челси» играл Михаил Мудрик, отстраненный за допинг. «Челси» не упомянул вингера в публикации.

Также «Челси » сообщил , что Лиам Делап получил номер 9. Вчера клуб объявил о подписании контракта с 22-летним нападающим.