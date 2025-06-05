Палмер получил 10-й номер в «Челси», под которым выступал Мудрик. Делап будет играть под девяткой
Коул Палмер получил десятый номер в «Челси».
Полузащитник, который носил футболку с номером 20 с момента подписания контракта в сентябре 2023 года, поменяет номер перед клубным чемпионатом мира в США.
Игрок сможет впервые выйти на поле под номером 10, когда «синие» встретятся с «Лос-Анджелесом» в Атланте 16 июня.
Ранее под десятым номером в «Челси» играл Михаил Мудрик, отстраненный за допинг. «Челси» не упомянул вингера в публикации.
Также «Челси» сообщил, что Лиам Делап получил номер 9. Вчера клуб объявил о подписании контракта с 22-летним нападающим.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Челси»
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