Коул о Палмере в финале ЛК: «Абсолютный гений, он позволил победе случиться. В мировом футболе не так много игроков, которые могут делать то же, что он»
Джо Коул назвал Коула Палмера гением после игры в финале Лиги конференций.
«Челси» обыграл «Бетис» (4:1) в финальном матче турнира. Во втором тайме полузащитник лондонцев отдал 2 результативные передачи: на Энцо Фернандеса и Николаса Джексона.
«Коул Палмер – абсолютный гений. Сегодня вечером он прибрал игру к рукам и позволил победе случиться.
В мировом футболе не так много игроков, которые могут делать то, что делает он. Замечательный игрок», – заявил экс-полузащитник «Челси».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
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