Палмер о словах Невилла про «лузеров за миллиард» из «Челси»: «Не сказал бы, что меня это задело. Я просто не обращаю внимания»

Коул Палмер заявил, что не придал значения критике от Гари Невилла.

После победы «Ливерпуля» над «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги в прошлом сезоне экс-защитник «Манчестер Юнайтед» назвал игроков «синих» «лузерами за миллиард фунтов».

«Я бы не сказал, что меня это задело.

Я просто не обращаю внимания, если честно», – заявил полузащитник «Челси ».

Палмер поучаствовал в разгроме «Бетиса» (4:1) в финале Лиги конференций. Англичанин отметился двумя результативными передачами: Энцо Фернандесу на 65-й минуте и Николасу Джексону на 70-й. Коул был признан лучшим игроком матча.