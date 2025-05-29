Палмер о словах Невилла про «лузеров за миллиард» из «Челси»: «Не сказал бы, что меня это задело. Я просто не обращаю внимания»
Коул Палмер заявил, что не придал значения критике от Гари Невилла.
После победы «Ливерпуля» над «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги в прошлом сезоне экс-защитник «Манчестер Юнайтед» назвал игроков «синих» «лузерами за миллиард фунтов».
«Я бы не сказал, что меня это задело.
Я просто не обращаю внимания, если честно», – заявил полузащитник «Челси».
Палмер поучаствовал в разгроме «Бетиса» (4:1) в финале Лиги конференций. Англичанин отметился двумя результативными передачами: Энцо Фернандесу на 65-й минуте и Николасу Джексону на 70-й. Коул был признан лучшим игроком матча.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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