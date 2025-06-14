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  • Мостовой о Челестини в ЦСКА: «Неоднозначная кандидатура, но цыплят по осени считают. Судить будем по результату. У нас много было и нефутбольных людей»
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Мостовой о Челестини в ЦСКА: «Неоднозначная кандидатура, но цыплят по осени считают. Судить будем по результату. У нас много было и нефутбольных людей»

Александр Мостовой назвал кандидатуру Фабио Челестини неоднозначной.

Ранее сообщалось, что швейцарский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА.

«Посмотрим, что покажет Челестини. Уже хорошо, что это футбольный человек. Но цыплят по осени считают, поэтому оценивать его работу мы будем позднее.

Конечно, неоднозначная кандидатура. Если сейчас спросить про него 10 человек, девять скажут, что не знают Челестини. Но судить будем по результату. У нас много было и нефутбольных людей», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoАлександр Мостовой
logoФабио Челестини
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