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Мората об игре за Испанию: «Когда фанаты освистывают и высмеивают тебя – это того не стоит. Некоторые не хотят, чтобы я был в сборной, но если я уйду – они победят»

Альваро Мората сомневался, стоит ли играть за сборную Испании из-за ее фанатов.

Об этом Мората заявил в документальном фильме «Они не знают, кто я».

Форварда регулярно критиковали некоторые испанские эксперты и болельщики, в том числе его освистывали во время домашних матчей на Евро-2020.

«Стоит ли играть за Испанию, если везде, куда я еду с семьей, люди оскорбляют и высмеивают тебя? Когда ты надеваешь форму сборной Испании, а фанаты освистывают и оскорбляют тебя – это того не стоит.

Есть много испанских болельщиков, поддерживающих меня, но есть и много других, которые не хотят, чтобы я был в сборной. Если я уйду, они победят», – сказал нападающий «Галатасарая» Альваро Мората.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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