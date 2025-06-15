Мората об игре за Испанию: «Когда фанаты освистывают и высмеивают тебя – это того не стоит. Некоторые не хотят, чтобы я был в сборной, но если я уйду – они победят»
Об этом Мората заявил в документальном фильме «Они не знают, кто я».
Форварда регулярно критиковали некоторые испанские эксперты и болельщики, в том числе его освистывали во время домашних матчей на Евро-2020.
«Стоит ли играть за Испанию, если везде, куда я еду с семьей, люди оскорбляют и высмеивают тебя? Когда ты надеваешь форму сборной Испании, а фанаты освистывают и оскорбляют тебя – это того не стоит.
Есть много испанских болельщиков, поддерживающих меня, но есть и много других, которые не хотят, чтобы я был в сборной. Если я уйду, они победят», – сказал нападающий «Галатасарая» Альваро Мората.
Мората об уходе из «Атлетико»: «Я не мог рисковать рецидивом депрессии – это было легчайшее решение. Хотел трофеев с «Атлетико», но это не стоило еще одного тяжелого периода»