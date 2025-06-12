Мората о незабитом пенальти Португалии: «Мне было хреново, но я не собираюсь переживать из-за того, что является нормальным. Раньше я бы спрятался, но вчера пошел с женой в «Иперкор»

Альваро Мората рассказал о переживаниях после незабитого пенальти.

Сборная Испании уступила команде Португалии в финале Лиги наций (2:2, 3:5 по пенальти). Мората не реализовал свой удар в серии пенальти.

«Это не новая ситуация. Я знаю, как с этим справляться. Я не собираюсь лежать в кровати и переживать из-за чего-то, что является нормальным явлением в жизни. Я снова не забил. Это был не тот момент для каких-либо акций или презентаций.

Мне было очень хреново. Что бы я ни сказал – будет ложью. У меня есть инструменты, чтобы справиться с этим, есть опыт... Я знаю, что многим это испортило настроение. Я первый, кому обидно, что Испания не выиграла. Лично мне обидно, что не забил тот пенальти. Но я горжусь тем, что упал и попытался снова. И снова прошел через это.

Раньше я бы спрятался. А вчера я пошел с женой в «Иперкор» (испанский гипермаркет – Спортс’‘). Жизнь продолжается, и я должен идти дальше – как всегда», – сказал нападающий сборной Испании в интервью Movistar Plus+

Мората о депрессии: «У меня было все: замечательная жена и дети, дом, машина... И вдруг все рухнуло. Не знаешь, что делать. Ничего страшного в том, чтобы признаться, это не слабость»