Мората о будущем в сборной: «Я становлюсь старше… Пусть пройдет время, нужно все обдумать»

Альваро Мората высказался о своем будущем в сборной Испании.

32-летний форвард не реализовал послематчевый 11-метровый в финале Лиги наций против Португалии (2:2, 3:5 по пен.).

«Я должен проанализировать. Пусть пройдет время, и посмотрим, что будет хорошо для сборной, а что – для меня, в личном плане. Но нужно, чтобы прошло какое-то время.

Мои жена и дети подбадривают меня, чтобы я продолжал бороться. Но дело уже не в борьбе. Я бы сделал это вновь тысячу раз, но теперь главное – интересы сборной. Я становлюсь старше… Нужно все обдумать – спокойно и взвешенно.

Я мог бы сесть и сказать: «Не знаю, буду ли я и дальше играть за сборную». Тогда тренер меня просто уберет, и у меня не будет выбора», – сказал Мората .