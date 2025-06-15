Мората об уходе из «Атлетико»: «Я не мог рисковать рецидивом депрессии – это было легчайшее решение. Хотел трофеев с «Атлетико», но это не стоило еще одного тяжелого периода»

Альваро Мората покинул «Атлетико» из-за риска повторной депрессии.

Об этом нападающий сборной Испании рассказал в документальном фильме «Они не знают, кто я».

Психологические проблемы Мораты усугубились после нереализованного выхода один на один в матче с «Боруссией» в 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24. Летом 2024 года он подписал контракт с «Миланом ».

«Я не мог рисковать рецидивом депрессии. Я хотел выиграть трофеи с «Атлетико », но это не стоило вероятности пережить еще один тяжелый период.

Мне неприятно это говорить, но это было самое легкое решение», – сказал нападающий «Галатасарая » Альваро Мората .

Мората из-за депрессии думал симулировать травму, чтобы пропустить Евро-2024: «Чувствовал себя подавленным и сломленным. Я боялся заснуть и не проснуться»