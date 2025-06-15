Агаларов о религии: «Все, что есть в этой жизни, – мирское и временное. Все богатства и проблемы – тоже. Основная жизнь будет позже»

Гамид Агаларов высказался на тему роли религии в жизни.

– Ты иногда упоминаешь о религии. Насколько это важная для тебя история?

– Очень помогает мне! Это самое важное, что есть в жизни. На тот свет мы ничего не унесем. Как рождаемся голыми, так и уходим. Нас, мусульман, заворачивают в саван и хоронят. Поэтому все, что в этой жизни есть, – мирское и временное. Все богатства и проблемы – тоже. Основная жизнь будет позже.

– На поле это помогает?

– Да. Даже во время игры, бывает, прошу помощи у Всевышнего. И он помогает. Делает так, чтобы мне была польза.

– Часто просишь что-то у Бога?

– Каждый день. Это неотъемлемая часть жизни верующих мусульман, – сказал форвард махачкалинского «Динамо ».