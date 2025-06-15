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Агаларов о звании лучшего бомбардира РПЛ: «Знаю, что способен на это. Если получилось один раз, то получится и второй, и даже третий»

Гамид Агаларов уверен, что снова может стать лучшим бомбардиром Мир РПЛ.

В сезоне-2021/22 форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив за «Уфу» 20 голов.

По ходу минувшего сезона Агаларов перешел из «Ахмата» в «Динамо» Махачкала. У него 7 мячей в 28 играх. 

– Ты говорил, что хочешь закрепиться в статусе лучшего бомбардира лиги. Это реально?

– Конечно. Я знаю, что на это способен. Если получилось один раз, то получится и второй, и даже третий. Уверен в этом.

– Даже в лиге, где есть такие топы, как Кордоба и Угальде?

– Но и тогда, в сезоне-2021/22, было непросто. Смолов в хорошей форме, Дзюба еще играл в «Зените», Кассьерра проводил классный сезон в «Сочи». Плюс Малком и Клаудиньо. В том году мне все давалось легко, хотя, с другой стороны, это тоже было непросто. Во второй части чемпионата, кстати, все голы забивал после 80-й минуты.

– Да и стать лучшим бомбардиром РПЛ в «Уфе» тяжелее, чем в «Зените» или другом топ-клубе.

– Да! Я до сих пор не понимаю людей, которые говорят: «В том сезоне все играли на Агаларова». А на кого еще играть, если я центральный нападающий? В футболе ведь и нужно довести мяч до нападающего, чтобы он забил гол, – сказал Агаларов. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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