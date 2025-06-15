Агаларов об «Ахмате»: «Сначала было такое отношение, будто я на просмотр пришел, а не был лучшим бомбардиром РПЛ. Клуб уговаривает, а потом не ценит»

Гамид Агаларов остался недоволен отношением к себе в «Ахмате».

Форвард выступал за клуб из Грозного с 2022 по 2024 год и забил в общей сложности 6 мячей в 44 играх в РПЛ .

– Самый сложный момент в «Ахмате» для тебя?

– Первые пару месяцев в клубе, когда вообще не выходил на поле, хотя был здоров и готов показать себя. Но тогда ко мне было такое отношение со стороны тренерского штаба... Как будто я на просмотр пришел, а не был лучшим бомбардиром лиги. Клуб сначала уговаривает, а потом не ценит.

– Ты готов в будущем еще раз поработать с Андреем Талалаевым, если такая возможность представится?

– Не знаю. Если мы с ним поговорим и обсудим все, что произошло... Но я обиды и зла ни на кого не держу. Если человек позвонит - я подниму трубку, если протянет мне руку - протяну в ответ. А сам этим заниматься не собираюсь, – сказал нападающий «Динамо » Махачкала.