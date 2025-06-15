Галеоне об Италии: «Видели матч Испания – Португалия? По сравнению с тем, во что играют у нас, это было похоже на другой вид спорта. Наш футбол отстал»

Джованни Галеоне считает, что Италия отстала от Испании и Португалии.

Об этом экс-тренер «Удинезе» и «Наполи» заявил в разговоре с Messaggero Veneto, обсуждая интерес «Милана » к Луке Модричу и переход Кевина де Брюйне в «Наполи».

– Есть ли смысл делать ставку на футболистов, которые уже немолоды?

– Да, поскольку наш футбол отстал, нам нужно возвращать в лигу игроков европейского уровня.

Но вы видели матч Испания – Португалия [в финале Лиги наций]? По сравнению с тем, во что играют у нас, это было похоже на другой вид спорта, – отметил Галеоне.