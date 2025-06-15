Галеоне об Италии: «Видели матч Испания – Португалия? По сравнению с тем, во что играют у нас, это было похоже на другой вид спорта. Наш футбол отстал»
Джованни Галеоне считает, что Италия отстала от Испании и Португалии.
Об этом экс-тренер «Удинезе» и «Наполи» заявил в разговоре с Messaggero Veneto, обсуждая интерес «Милана» к Луке Модричу и переход Кевина де Брюйне в «Наполи».
– Есть ли смысл делать ставку на футболистов, которые уже немолоды?
– Да, поскольку наш футбол отстал, нам нужно возвращать в лигу игроков европейского уровня.
Но вы видели матч Испания – Португалия [в финале Лиги наций]? По сравнению с тем, во что играют у нас, это было похоже на другой вид спорта, – отметил Галеоне.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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