Булыкин о Карпине в «Динамо» и сборной России: «Для меня нефутбольная ситуация, когда тренер совмещает. Сборная – тоже в каком‑то плане клуб»

Дмитрий Булыкин назвал совмещение постов в клубе и сборной нефутбольной ситуацией.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавил московское «Динамо ».

– Посмотрим, как получится. Сама ситуация для меня нефутбольная, когда тренер совмещает работу. Когда тренер говорит: «Хочу отдохнуть», и его назначают в «Динамо». Совмещение сборной и «Динамо» для меня - не лучший вариант. Думаю, такого даже в мире нет.

Потому что сборная тоже в каком‑то плане клуб. Когда тренер в двух клубах одновременно, это никому не идет на пользу.

– Карпин сможет справиться с совмещением?

– Совмещать сможет, но я считаю, что это неправильно, даже учитывая нашу нынешнюю ситуацию. А так, Карпин в «Динамо» может себя показать и может выполнить поставленные задачи, но это мы узнаем только в следующем сезоне, – сказал бывший игрок сборной России.

Совместители в мире – кто, кроме Карпина? Ботсвана, Лесото, Занзибар...