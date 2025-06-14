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Булыкин о Карпине в «Динамо» и сборной России: «Для меня нефутбольная ситуация, когда тренер совмещает. Сборная – тоже в каком‑то плане клуб»

Дмитрий Булыкин назвал совмещение постов в клубе и сборной нефутбольной ситуацией.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавил московское «Динамо». 

– Посмотрим, как получится. Сама ситуация для меня нефутбольная, когда тренер совмещает работу. Когда тренер говорит: «Хочу отдохнуть», и его назначают в «Динамо». Совмещение сборной и «Динамо» для меня - не лучший вариант. Думаю, такого даже в мире нет.

Потому что сборная тоже в каком‑то плане клуб. Когда тренер в двух клубах одновременно, это никому не идет на пользу.

– Карпин сможет справиться с совмещением?

– Совмещать сможет, но я считаю, что это неправильно, даже учитывая нашу нынешнюю ситуацию. А так, Карпин в «Динамо» может себя показать и может выполнить поставленные задачи, но это мы узнаем только в следующем сезоне, – сказал бывший игрок сборной России. 

Совместители в мире – кто, кроме Карпина? Ботсвана, Лесото, Занзибар...

Чего добьется Карпин в «Динамо»?6471 голос
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
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logoСборная России по футболу
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