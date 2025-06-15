Ещенко станет главным тренером «Кубани» после работы исполняющим обязанности: «Уже есть договоренность»
Андрей Ещенко станет главным тренером «Кубани» на постоянной основе.
Об этом Ещенко рассказал на пресс-конференции после матча 18-го тура LEON Второй Лиги А с «Волгой» (2:5).
– Есть ли у Вас понимание, станете ли Вы главным тренером без приставки и.о.?
– Честно сказать, это и сейчас формальность. Уже есть договоренность – да. И об этом можно говорить, – сказал экс-защитник «Спартака».
В марте Ещенко назначили исполняющим обязанности главного тренера «Кубани».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Кубани»
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