Ещенко станет главным тренером «Кубани» после работы исполняющим обязанности: «Уже есть договоренность»

Андрей Ещенко станет главным тренером «Кубани» на постоянной основе.

Об этом Ещенко рассказал на пресс-конференции после матча 18-го тура LEON Второй Лиги А с «Волгой» (2:5).

– Есть ли у Вас понимание, станете ли Вы главным тренером без приставки и.о.?

– Честно сказать, это и сейчас формальность. Уже есть договоренность – да. И об этом можно говорить, – сказал экс-защитник «Спартака».

В марте Ещенко назначили исполняющим обязанности главного тренера «Кубани».