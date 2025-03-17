Ещенко стал и. о. тренера «Кубани» после увольнения Молчанова. Экс-игрок «Спартака» в краснодарском клубе с 2023-го
Экс-защитник «Спартака» Ещенко возглавил «Кубань» из Второй лиги.
По информации журналиста Сергея Ильева, экс-игрока «Спартака» назначили исполняющим обязанности главного тренера клуба, он заменит отправленного в отставку Вячеслава Молчанова.
Андрей Ещенко работает в «Кубани» с июля 2023-го, сначала он занимал должность руководителя программы развития молодежного футбола. В сентябре 2024-го он перешел в тренерский штаб и стал ассистентом как раз Молчанова, где и трудился до увольнения главного тренера.
На данный момент краснодарцы занимают последнее, 10-е место в LEON Второй лиге А, команда проиграла во всех трех турах сезона-2025. Вот как потеряли очки в последнем матче против «Челябинска» (0:1).
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым»
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