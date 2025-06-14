Антон Миранчук о мотивации играть за сборную: «Все понимают, что товарищеские матчи – единственный вариант. Вернут – хорошо, нет – значит, пока так»
Антон Миранчук рассказал, в чем мотивация играть товарищеские матчи сборной.
«У нас мотивация простая: есть товарищеские матчи, все понимают, что в данной ситуации это единственный вариант, поэтому все приезжают.
Опять же, это больше о том, чтобы наиграть связи, увидеться с ребятами. Никто не задумывается, вернут – очень хорошо, нет – значит, пока так», – сказал полузащитник «Сьона».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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