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Антон Миранчук о мотивации играть за сборную: «Все понимают, что товарищеские матчи – единственный вариант. Вернут – хорошо, нет – значит, пока так»

Антон Миранчук рассказал, в чем мотивация играть товарищеские матчи сборной.

«У нас мотивация простая: есть товарищеские матчи, все понимают, что в данной ситуации это единственный вариант, поэтому все приезжают. 

Опять же, это больше о том, чтобы наиграть связи, увидеться с ребятами. Никто не задумывается, вернут – очень хорошо, нет – значит, пока так», – сказал полузащитник «Сьона».

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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