«Жду, когда Россия наконец тоже будет играть в Европе. Матчи с ней – это матчи с топ-сборной». Лисакович после 1:4

Виталий Лисакович ждет возвращения сборной России в официальные турниры.

Накануне россияне разгромили в гостях Беларусь (4:1) в товарищеском матче.

«Всех ребят знаю. У них и сборная хорошая. Просто они играют сейчас в такой ситуации. Желаю им удачи и жду, когда Россия наконец тоже будет играть в Европе.

Матчи со сборной России – это матчи с топ-сборной. А как по-другому? Если они на чемпионате мира до четвертьфинала дошли. Пусть и в 2018 году это было, все равно. У нас есть такой результат? Нет. Мы ни на одном чемпионате мира не играли.

Что надо сделать сборной Беларуси, чтобы добиться такого результата, не знаю. Задавайте эти вопросы руководству и федерации», – сказал нападающий сборной Беларуси и «Балтики».