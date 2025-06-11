«Жду, когда Россия наконец тоже будет играть в Европе. Матчи с ней – это матчи с топ-сборной». Лисакович после 1:4
Виталий Лисакович ждет возвращения сборной России в официальные турниры.
Накануне россияне разгромили в гостях Беларусь (4:1) в товарищеском матче.
«Всех ребят знаю. У них и сборная хорошая. Просто они играют сейчас в такой ситуации. Желаю им удачи и жду, когда Россия наконец тоже будет играть в Европе.
Матчи со сборной России – это матчи с топ-сборной. А как по-другому? Если они на чемпионате мира до четвертьфинала дошли. Пусть и в 2018 году это было, все равно. У нас есть такой результат? Нет. Мы ни на одном чемпионате мира не играли.
Что надо сделать сборной Беларуси, чтобы добиться такого результата, не знаю. Задавайте эти вопросы руководству и федерации», – сказал нападающий сборной Беларуси и «Балтики».
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21109 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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