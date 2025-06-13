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Глушаков о бане России: «Дам смелый прогноз: санкции снимут в ближайшие два года, а может, и в этом году»

Денис Глушаков верит, что Россию допустят до международных турниров в течение 2 лет.

— Многие верят, что сборную России вот-вот допустят до международных соревнований.

— Конечно, безумно хочется, чтобы это произошло. Но, к сожалению, пока перемен нет.

— Президент РФС в феврале обозначил срок возвращения — до 2028-го. Это, на ваш взгляд, реально?

— С учетом постепенного снятия ограничений с россиян в других видах подобное развитие событий как раз представляется вполне вероятным. Даже дам смелый прогноз: в футболе санкции снимут раньше — в ближайшие два года, а может, и в этом году. Но раз Дюков обозначил такие сроки, значит, ему виднее. Завязано ли все напрямую на окончание СВО? Это политические моменты, и не хотелось бы их обсуждать.

— Верите, что нас задним числом включат в число участников финального этапа ЧМ-2026 в США?

— Думаю, события будут развиваться так, как прописано в соответствующей дорожной карте. Мы люди маленькие и ничего не знаем. А руководители отечественного футбола видят чуть дальше.

— Что для футболистов болезненнее: отсутствие возможности выступать в еврокубках или отстранение сборной?

— И то и другое. Поверьте, каждый игрок мечтает приехать в национальную команду и проявить себя на чемпионате мира или Европы. А тут они этого лишены. И в Лиге чемпионов сыграть тоже не суждено. Жаль ребят, – сказал бывший хавбек сборной России.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24773 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RT
Политика
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