Рейндерс о переходе в «Ман Сити»: «Я в восторге, это одна из самых больших команд мира. АПЛ – это мечта, самая сильная лига»

Тейани Рейндерс поделился эмоциями после перехода из «Милана» в «Ман Сити».

Сегодня «горожане» купили 26-летнего хавбека сборной Нидерландов у «Милана » за 70 млн евро с учетом бонусов.

«Я в восторге от подписания контракта с «Манчестер Сити».

Это одна из самых больших команд мира. С лучшим тренером, игроками мирового класса и выдающимися условиями.

Под руководством Пепа Гвардиолы «Сити» выиграл так много титулов, и я хочу помочь команде продолжить делать это, добиться еще большего успеха в ближайшие годы.

Игра в Премьер-лиге – это мечта, ставшая реальностью. Здесь выступали многие из лучших голландских игроков на протяжении долгих лет, и это вдохновляет – следовать по их стопам.

Все знают, что АПЛ – самая большая лига в мире, уровень невероятно высок. Я хочу играть в Премьер-лиге с такой интенсивностью и чувствовать эту энергию. Здесь нужно думать еще быстрее, особенно когда играешь за «Ман Сити », пространства еще меньше. Так что здесь я хочу добиться еще большего прогресса.

Я с нетерпением жду возможности приступить к работе, встретиться с новыми партнерами и показать болельщикам «Манчестер Сити» то, на что я способен», – заявил Рейндерс.

Тейани Рейндерс – в «Манчестер Сити». Замена для Де Брюйне?