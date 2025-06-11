Рейндерс о Гвардиоле: «Я следил за ним с работы с «Барсой» и Месси. «Сити» доминирует на поле и играет в атакующий футбол. Это мне подходит»

Тейани Рейндерс очень рад возможности поработать с Пепом Гвардиолой в «Ман Сити».

Сегодня «горожане» купили 26-летнего хавбека сборной Нидерландов у «Милана » за 70 млн евро с учетом бонусов.

«Это отличный шанс для меня. Я следил за Пепом с тех пор, как он тренировал «Барселону» с Лионелем Месси .

Игра его команды в Испании и то, как он перенес это сюда, заставило меня по-настоящему задуматься о выступлении за «Манчестер Сити».

Я хочу развиваться как футболист – стать еще более совершенным полузащитником. Футбол – это завоевание трофеев, и я надеюсь выиграть как можно больше титулов с «Ман Сити ».

Все знают, как в целом играет «Манчестер Сити», какой у команды стиль игры – доминировать на поле над соперником и играть в атакующий футбол. Это то, что мне больше всего подходит.

Я полузащитник бокс-ту-бокс (играет от одной штрафной до другой – Спортс’‘), люблю строить атаки из глубины и кормить нападающих передачами, создавать моменты. Иногда также сам пытаюсь забивать голы», – сказал Рейндерс.

Тейани Рейндерс – в «Манчестер Сити». Замена для Де Брюйне?