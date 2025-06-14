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  • Жерар Пике: «У Энрике менталитет настоящего лидера, ему не нужны суперзвезды – нужна команда. «ПСЖ» без Мбаппе стал больше похож на команду и показывал лучший футбол в Европе»
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Жерар Пике: «У Энрике менталитет настоящего лидера, ему не нужны суперзвезды – нужна команда. «ПСЖ» без Мбаппе стал больше похож на команду и показывал лучший футбол в Европе»

Жерар Пике дал оценку главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике.

«Я очень хорошо его знаю, у меня была возможность работать под его руководством в течение трех сезонов. Он выдающийся специалист, у него менталитет настоящего лидера. Он всегда давал понять, что ему не нужны суперзвезды – ему нужна команда, которая в едином порыве будет биться за достижение общей цели. И такая команда у него сейчас есть.

После ухода Мбаппе – а это была большая проблема – «ПСЖ» стал больше похож на команду. Он показывал лучший футбол в Европе и обыграл «Интер» со счетом 5:0 в финале Лиги чемпионов. Думаю, болельщики «ПСЖ» должны гордиться тем, чего команда достигла», – сказал экс-защитник «Барселоны».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
logoЛуис Энрике
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