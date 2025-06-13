Netflix выпустит документальный сериал о сезоне «ПСЖ». Релиз состоится после КЧМ, сообщил Аль-Хелайфи
Netflix выпустит документальный сериал о сезоне «ПСЖ».
В интервью катарскому телеканалу Al Kass президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сообщил, что на платформе Netflix выйдет документальный сериал, в котором будет показано закулисье парижского клуба в сезон победы в Лиге чемпионов.
«Документальный сериал о «Пари Сен-Жермен» покажет события изнутри клуба. Он выйдет на Netflix после клубного чемпионата мира», – сказал Аль-Хелайфи.
По словам президента, сериал раскроет внутреннюю кухню работы руководства клуба и тренерского штаба Луиса Энрике. Аль-Хелайфи не уточнил точную дату выхода.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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