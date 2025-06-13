Капелло советует «Юве» подписать Зиркзе, а не Дьокереша: «Швед зарекомендовал себя результативным форвардом, но он никогда не играл в топ-лиге»

Фабио Капелло советует «Ювентусу» подписать Джошуа Зиркзе.

«Зиркзе показал проблески топ-класса в Серии А. У него не сложилось в «Манчестер Юнайтед », и, пожалуй, пора вернуть нидерландца в Италию.

Его трансфер стоил бы меньше, чем, условно, Дьокереша , которого связывают с переходом в «Ювентус ». И пусть швед зарекомендовал себя в «Спортинге » результативным форвардом, он никогда не играл в такой топ-лиге, как наша.

Думаю, было бы разумнее сделать выбор в пользу более проверенного игрока, такого как экс-форвард «Болоньи», – сказал экс-тренер сборной Англии.

В 49 матчах минувшего сезона во всех турнирах за «МЮ» на счету Зиркзе 7 голов и 3 ассиста.

Дьокереш в 52 играх за «Спортинг» забил 54 мяча и сделал 13 голевых передач.