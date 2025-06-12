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ФИФА предлагает до 5 билетов за 20 долларов на матч-открытие КЧМ студентам колледжа «Майами Дейд». Самый дешевый билет в продаже – 69,15 доллара (The Athletic)

ФИФА предложила скидки на билеты на открытие КЧМ студентам колледжа в Майами.

В первом матче турнира «Интер Майами», в составе которого выступает Лионель Месси, сыграет против египетского «Аль-Ахли». Игра пройдет 14 июня на стадионе «Хард Рок Стэдиум».

Сообщалось, что «несколько десятков тысяч» билетов на матч-открытие остаются нераспроданными, в связи с чем ФИФА вынужденно снизила цены. Вместимость стадиона «Хард Рок Стэдиум» составляет 65 326 зрителей. Впоследствии президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал аншлаг на первом матче турнира.

Как сообщает The Athletic, ФИФА объявила акцию на билеты для студентов колледжа «Майами Дейд», сотрудничающего с организацией с апреля 2024 года. При оформлении билета с использованием электронной почты колледжа для обучающихся действует сниженная цена – 20 долларов, при этом студенты могут получить до 4 бесплатных билетов дополнительно. Таким образом, при приобретении 5 билетов в рамках предложения их средняя цена составит 4 доллара.

Отмечается, что по состоянию на 10 июня самый дешевый билет на матч-открытие клубного ЧМ составила 69,15 доллара. В январе и декабре самые дешевые места оценивались в 230 и 349 долларов соответственно.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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