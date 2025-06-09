«Спартаку» предложили Заболотного (Metaratings)
Антон Заболотный может перейти в «Спартак».
По информации Metaratings.ru, московскому клубу предложили услуги нападающего «Химок».
Руководство красно-белых продолжает рассматривать различные кандидатуры на позицию форварда среди российских футболистов.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Заболотный провел 29 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Статистика 33-летнего игрока – здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14277 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости