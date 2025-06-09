«Спартаку» предложили Заболотного (Metaratings)

Антон Заболотный может перейти в «Спартак».

По информации Metaratings.ru, московскому клубу предложили услуги нападающего «Химок».

Руководство красно-белых продолжает рассматривать различные кандидатуры на позицию форварда среди российских футболистов.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Заболотный провел 29 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Статистика 33-летнего игрока – здесь .