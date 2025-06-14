Робертсон хочет в «Атлетико», идут предварительные переговоры. Мадридцы считают защитника «Ливерпуля» приоритетной целью
Эндрю Робертсон готов перейти в «Атлетико».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, защитник хочет присоединиться к мадридской команде, предварительные переговоры уже начались.
Отмечается, что испанский клуб рассматривает 31-летнего футболиста сборной Шотландии как приоритетную цель.
Робертсон играет за «Ливерпуль» с сезона-2017/18. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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