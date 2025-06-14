Робертсон хочет в «Атлетико», идут предварительные переговоры. Мадридцы считают защитника «Ливерпуля» приоритетной целью

Эндрю Робертсон готов перейти в «Атлетико».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , защитник хочет присоединиться к мадридской команде, предварительные переговоры уже начались.

Отмечается, что испанский клуб рассматривает 31-летнего футболиста сборной Шотландии как приоритетную цель.

Робертсон играет за «Ливерпуль » с сезона-2017/18. С его статистикой можно ознакомиться здесь .