«Атлетико» может купить Робертсона. Защитник «Ливерпуля» выше Тео в шорт-листе мадридцев
«Атлетико» может купить Эндрю Робертсона.
По данным Фабрицио Романо, 31-летний шотландец – главная цель «Атлетико» на позицию левого защитника. В мадридском клубе его считают идеальным кандидатом. В шорт-листе на эту позицию Робертсон стоит выше Тео Эрнандеса.
При этом с «Ливерпулем» будет непросто договориться. Мерсисайцды высоко оценивают игрока, даже несмотря на то, что Милош Керкез должен вскоре присоединиться к клубу.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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