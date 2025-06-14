«Атлетико» может купить Робертсона. Защитник «Ливерпуля» выше Тео в шорт-листе мадридцев

«Атлетико» может купить Эндрю Робертсона.

По данным Фабрицио Романо, 31-летний шотландец – главная цель «Атлетико » на позицию левого защитника. В мадридском клубе его считают идеальным кандидатом. В шорт-листе на эту позицию Робертсон стоит выше Тео Эрнандеса.

При этом с «Ливерпулем » будет непросто договориться. Мерсисайцды высоко оценивают игрока, даже несмотря на то, что Милош Керкез должен вскоре присоединиться к клубу.