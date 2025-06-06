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Робертсон о Мактоминее: «Он уехал в «Наполи» с целью доказать, что «МЮ» ошибался, и ему удалось. Скотт не получал уважения, которого заслуживает. Сейчас он король»

Эндрю Робертсон высказался о прогрессе Скотта Мактоминея.

28-летний полузащитник перешел в «Наполи» из «МЮ» прошлым летом. В составе неаполитанцев Мактоминей стал чемпионом Италии, забив 12 голов и отдав 4 голевые передачи в 34 матчах Серии А. 

«Думаю, он уехал туда с целью что-то доказать. Он хотел доказать, что «Манчестер Юнайтед» ошибался, и показать это людям из Премьер-лиги. И, как мне кажется, ему это удалось.

Это заслуга его самого, его отношения к делу и стремления стать лучшей версией себя. Сейчас он король там. В «Юнайтед» он, наверное, так и не получил возможности стабильного места в старте. Он то появлялся, то исчезал, что-то все время мешало.

Скорее всего, он не получал того уважения, которого заслуживает. Потом он переехал в Италию, провел великолепный сезон – и, надо отдать ему должное, закончил его победой в чемпионате. Даже до перехода в «Наполи» он показывал невероятный уровень в составе Шотландии. Сейчас он становится все лучше и лучше – и вышел на совершенно новый уровень», – сказал защитник «Ливерпуля». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoСкотт Мактоминей
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