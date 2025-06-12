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Мостовой об аресте Промеса: «Печально, что для него все так заканчивается. Любого человека жалко, тем более Квинси»

Александр Мостовой отреагировал на арест Квинси Промеса.

Ранее стало известно, что экс-форвард «Спартака» задержан в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов. 

– Печально, что для Промеса все так заканчивается. В какой‑то момент, когда он в Дубае начал играть и все как‑то стихло, начали проскакивать какие‑то глупости про то, что он даже вернуться в «Спартак» может. Но как это возможно было? Если человек даже попытался бы выехать, то его тут же бы забрали.

Пока дело не закончено, не было смысла давать еще дополнительный повод. Для самого парня все, что будет, – это ужас настоящий. Не знаю, какой суд вынесет окончательный вердикт, все‑таки в каждой стране законы работают по‑разному. Но какой бы он ни был, это для Промеса просто ужасно.

Карьера закончена?

– Слушайте, ему 33 сейчас… Давайте не будем ворошить. Понятно, что его сейчас заберут, какое‑то время будут длится разбирательства. Поэтому лучше об этом вообще не говорить. Любого человека жалко, тем более Промеса. Футболист он сильный, наверное, один из самых сильных в «Спартаке» за много последних лет. И вся эта история ужасна, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24053 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoКвинси Промес
logoпремьер-лига Россия
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