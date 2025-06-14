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«Тоттенхэм» выкупает Теля за 35 млн евро. «Бавария» уже получила 10 млн за аренду форварда

«Тоттенхэм» выкупает Матиса Теля у «Баварии».

Клубы близки к достижению соглашения о переходе 20-летнего форварда на постоянной основе после истечения срока аренды.

Сумма сделки составит около 35 млн евро. При этом «Бавария» уже получила 10 млн за аренду Матиса.

В 13 матчах прошлого сезона АПЛ на счету Теля 2 гола и 1 ассист.

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Кристиана Фалька в X
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