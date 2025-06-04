«Тоттенхэм» готов продлить аренду Теля с обязательным выкупом. «Бавария» хочет сразу продать форварда

«Тоттенхэм» не прочь сохранить Матиса Теля, чьи права принадлежат «Баварии».

Лондонцы намерены продлить аренду 20-летнего форварда на год с последующим обязательным выкупом, тогда как мюнхенский клуб предпочел бы продать француза уже сейчас.

Стороны ведут переговоры по Телю уже несколько недель, но пока не могут договориться.

В 13 матчах минувшего сезона АПЛ на счету нападающего 2 гола и 1 ассист.