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«Тоттенхэм» готов продлить аренду Теля с обязательным выкупом. «Бавария» хочет сразу продать форварда

«Тоттенхэм» не прочь сохранить Матиса Теля, чьи права принадлежат «Баварии».

Лондонцы намерены продлить аренду 20-летнего форварда на год с последующим обязательным выкупом, тогда как мюнхенский клуб предпочел бы продать француза уже сейчас.

Стороны ведут переговоры по Телю уже несколько недель, но пока не могут договориться.

В 13 матчах минувшего сезона АПЛ на счету нападающего 2 гола и 1 ассист.

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Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
logoМатис Тель
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