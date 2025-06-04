«Тоттенхэм» готов продлить аренду Теля с обязательным выкупом. «Бавария» хочет сразу продать форварда
«Тоттенхэм» не прочь сохранить Матиса Теля, чьи права принадлежат «Баварии».
Лондонцы намерены продлить аренду 20-летнего форварда на год с последующим обязательным выкупом, тогда как мюнхенский клуб предпочел бы продать француза уже сейчас.
Стороны ведут переговоры по Телю уже несколько недель, но пока не могут договориться.
В 13 матчах минувшего сезона АПЛ на счету нападающего 2 гола и 1 ассист.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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