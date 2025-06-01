Селюк о работе Карпина в «Динамо» и сборной: «Нонсенс и конфликт интересов. Как тренер сборной, он манипулирует игроками всех команд. Это неправильно с точки зрения чистоты футбола»

Дмитрий Селюк выступает против сотрудничества Валерия Карпина с «Динамо».

«Для меня это нонсенс. Если Карпин хочет работать в «Динамо », он однозначно не должен работать в сборной – это конфликт интересов. Карпин, пока занимает должность тренера сборной, манипулирует игроками всех команд. Я бы на месте руководителей клубов, особенно если речь идет о крупных клубах, сказал, что это конфликт интересов. Но они сами, мне кажется, даже не понимают этого.

Это можно сравнить с тем, что Дюков или Алаев будут, кроме своих должностей, еще и президентами какого-то клуба. Хочешь – пожалуйста, пиши заявление, уходи из сборной и начинай работать. Иначе это неправильно с точки зрения чистоты футбола», – сказал футбольный агент.