Селюк о работе Карпина в «Динамо» и сборной: «Нонсенс и конфликт интересов. Как тренер сборной, он манипулирует игроками всех команд. Это неправильно с точки зрения чистоты футбола»
Дмитрий Селюк выступает против сотрудничества Валерия Карпина с «Динамо».
«Для меня это нонсенс. Если Карпин хочет работать в «Динамо», он однозначно не должен работать в сборной – это конфликт интересов. Карпин, пока занимает должность тренера сборной, манипулирует игроками всех команд. Я бы на месте руководителей клубов, особенно если речь идет о крупных клубах, сказал, что это конфликт интересов. Но они сами, мне кажется, даже не понимают этого.
Это можно сравнить с тем, что Дюков или Алаев будут, кроме своих должностей, еще и президентами какого-то клуба. Хочешь – пожалуйста, пиши заявление, уходи из сборной и начинай работать. Иначе это неправильно с точки зрения чистоты футбола», – сказал футбольный агент.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости