Булыкин о Каннаваро в ЦСКА: «Обратил бы внимание на наших специалистов, которые разбираются и понимают российский футбол. Больше переживаю за российских тренеров»
Ранее появилась информация, что московский клуб может назначить итальянского специалиста.
«Назначение Каннаваро в ЦСКА – это пока из области слухов, хотя и он, и Пануччи – хорошие специалисты. Но и у нас есть хорошие тренеры, в том числе и воспитанники ЦСКА.
Я бы обратил внимание сначала на наших специалистов, которые разбираются и понимают российский футбол. Российским тренерам нужно давать шансы, если они претендуют на работу в клубе.
Всем иностранцам нравится Россия. Они хотят приезжать к нам и быть частью футбольной семьи.
Каннаваро после нашего падел-турнира возглавил загребское «Динамо». Когда человек получает «Золотой мяч», это говорит о его авторитете, заслугах и уровне в большом футболе.
Конечно, можно рассмотреть Каннаваро в ЦСКА, ведь много итальянцев играло на высоком уровне, поэтому они легко могут стать тренерами российских команд.
Тот же Пануччи был помощником Капелло в сборной России. Есть много итальянских претендентов, но я больше переживаю за российских тренеров», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.