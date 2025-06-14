«Интер» намерен досрочно погасить долг по облигациям на 415 млн евро.

Cрок действия облигаций истекал в феврале 2027 года. Общая сумма выплаты включает номинальную стоимость и проценты. Клуб планирует погасить облигации 26 июня.

Это решение стало частью стратегии «Интера » по оптимизации финансов клуба, направленной на снижение долговой нагрузки к сезону-2026/2027.

При этом, как отмечается, «Интер» готовится получить средства от новой долговой сделки. Как пишет Reuters, компании обычно погашают долг досрочно, чтобы обеспечить себе лучшие финансовые условия.

«Интер», контролируемый американским инвестиционным фондом Oaktree, привлекает частных инвесторов для рефинансирования долга. Oaktree взял на себя управление клубом в прошлом году после того, как китайский конгломерат Suning не выплатил 395 млн евро основному акционеру.