Сако о «Золотом мяче»: «Все французы должны болеть за Дембеле – не понимаю, как некоторые еще могут сомневаться. Позор, что Рибери не все поддержали в свое время»

Мамаду Сако призвал французов болеть за Усмана Дембеле в борьбе за «Золотой мяч».

«По-моему, все французы должны поддерживать Дембеле , и точка. Ламин Ямаль – испанец.

Мы французы, я француз. И я хочу, чтобы французский игрок, который провел выдающийся сезон и выиграл все, получил «Золотой мяч ». Я не понимаю, как некоторые журналисты в нашей стране все еще могут подвергать это сомнению.

Простите, но мы должны объединиться. С учетом того, что он доказал, что он показал в этом году, на мой взгляд, Дембеле должен получить «Золотой мяч», мы должны его поддержать.

Как и Рибери в свое время – думаю, что не все поддерживали его, и я считаю, что это позор», – сказал бывший игрок «ПСЖ » и сборной Франции.