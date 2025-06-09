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  • Сако о «Золотом мяче»: «Все французы должны болеть за Дембеле – не понимаю, как некоторые еще могут сомневаться. Позор, что Рибери не все поддержали в свое время»
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Сако о «Золотом мяче»: «Все французы должны болеть за Дембеле – не понимаю, как некоторые еще могут сомневаться. Позор, что Рибери не все поддержали в свое время»

Мамаду Сако призвал французов болеть за Усмана Дембеле в борьбе за «Золотой мяч».

«По-моему, все французы должны поддерживать Дембеле, и точка. Ламин Ямаль – испанец.

Мы французы, я француз. И я хочу, чтобы французский игрок, который провел выдающийся сезон и выиграл все, получил «Золотой мяч». Я не понимаю, как некоторые журналисты в нашей стране все еще могут подвергать это сомнению.

Простите, но мы должны объединиться. С учетом того, что он доказал, что он показал в этом году, на мой взгляд, Дембеле должен получить «Золотой мяч», мы должны его поддержать.

Как и Рибери в свое время – думаю, что не все поддерживали его, и я считаю, что это позор», – сказал бывший игрок «ПСЖ» и сборной Франции.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoУсман Дембеле
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