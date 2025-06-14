Погба готов пойти на финансовые уступки ради перехода в «Монако»
Поль Погба хочет перейти в «Монако».
Клуб и игрок ведут переговоры, хотя «Монако» проявляет осторожность, сообщает журналист Фабрис Хокинс.
Отмечается, что Погба готов пойти на финансовые уступки ради перехода в «Монако».
Хавбек уже все подготовил, чтобы быстро обосноваться со своей семьей, если переход состоится.
Погба остался без команды в связи с дисквалификацией за допинг. «Ювентус» расторг с ним контракт в ноябре.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабриса Хокинса в X
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