Поль Погба хочет перейти в «Монако».

Клуб и игрок ведут переговоры, хотя «Монако» проявляет осторожность, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Отмечается, что Погба готов пойти на финансовые уступки ради перехода в «Монако».

Хавбек уже все подготовил, чтобы быстро обосноваться со своей семьей, если переход состоится.

Погба остался без команды в связи с дисквалификацией за допинг. «Ювентус» расторг с ним контракт в ноябре.