12

«Монако» и Погба обсуждают переход. Переговоры идут хорошо

Поль Погба может продолжить карьеру в Лиге 1.

«Монако» и 32-летний французский полузащитник обсуждают переход. Переговоры идут хорошо, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Погба остался без команды в связи с дисквалификацией за допинг. «Ювентус» расторг с ним контракт в ноябре.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26361 голос
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoПоль Погба
logoМонако
logoлига 1 Франция
возможные трансферы
logoДжанлука Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Доннаруммы допустил возвращение вратаря в «Милан»: «Почему бы и нет? Погба переходил из «МЮ» в «Ювентус» и обратно. У Джиджо всегда будет привязанность к «россонери»
175 июня, 14:33
Погба предложен «Монако». В «Марсель» хавбек вряд ли перейдет (Foot Mercato)
143 июня, 18:58
Погба ведет переговоры с «Ди Си Юнайтед». Бан хавбека за допинг истек в марте
528 апреля, 19:43
Главные новости
Во «Фламенго» заявили, что не ведут переговоров с «Зенитом» по Жерсону
109 минут назад
«Ювентус» «одержим» Дьокерешем и работает над трансфером. Форвард запрашивает 10 млн евро в год
1225 минут назад
«Динамо» выложило видео с текстом: «Кто новый тренер? 22:00». Телеграм РПЛ ответил роликом со словами Карпина в эфире «Что? Где? Когда?»: «Я доволен, да, я доволен»
2347 минут назадВидео
Джон Терри: «Я хочу быть главным тренером. Но англичане не получают тех шансов, что есть у иностранцев в АПЛ»
6456 минут назад
Матчи «МЮ» – самые популярные у зрителей АПЛ. Падение рейтингов лиги на Sky Sports и TNT Sports не затронуло манкунианцев – возможно, из-за фанатов других команд, желающих «понасмехаться»
32сегодня, 17:01
Де Дзерби про Италию: «Сейчас не эпоха Тотти, Дель Пьеро, Индзаги, Монтеллы, когда ты не мог решить, кого вызвать. У нас нет талантливых игроков, не считая 4-5, уровень низок»
12сегодня, 16:44
Юрий Горшков: «Зенит» набрал 66 очков и не выиграл титул – нонсенс! Главная причина – качественная игра «Краснодара»
12сегодня, 16:44
Агент Нико Уильямса встретился с Деку, чтобы обсудить возможность трансфера. Вингер интересен «Арсеналу» и «Баварии», но предпочел бы перейти в «Барсу» (Diario Sport)
47сегодня, 16:36
«Барселона» и «Монако» согласовывают последние детали аренды Фати
5сегодня, 16:34
Клод Макелеле: «Рад «Золотому мячу» Родри. В мое время внимание уделяли форвардам, вингерам, но опорник – одна из самых важных позиций. Сейчас это «роль Кайседо», он хорош»
7сегодня, 16:26
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде об Алонсо в «Реале»: «Хаби очень доступен – игрокам помогает, что он рядом. Мы будем вместе стремиться завоевать большинство титулов в этом году»
50 секунд назад
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Испания победила Данию, Румыния играет с Черногорией, Германия встретится с Нидерландами в субботу, Англия – с Норвегией
сегодня, 16:55
Льорис о протестах против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе: «Социальная напряженность есть во всем мире, но многие наши фанаты – латиноамериканцы, поэтому мы особенно чувствительны к этому»
8 минут назад
Саудовский «Аль-Ахли» рассматривает Постекоглу на пост главного тренера
12 минут назад
«Фламенго» планирует подписать Барко. На трансфер хотят потрать большую часть денег за Жерсона, хавбеку «Спартака» предложат высокую зарплату
313 минут назад
Гути о лидерах «Реала»: «Винисиус и Мбаппе, Беллингем, Родриго. Килиан должен стремиться выиграть титулы для команды, а не просто провести отличный сезон»
133 минуты назад
Шкриньяр предложен «Наполи», «Галатасарай» и «Фенербахче» тоже хотят подписать защитника. «ПСЖ» намерен отдать Милана в аренду и взять на себя большую часть зарплаты в 9 млн евро
233 минуты назад
Сергей Гуренко: «Карпин в «Динамо» будет бороться за чемпионство. Это не кот в мешке, он знает российский футбол»
439 минут назад
«Интер» намерен подписать Бонни из «Пармы». Контракт с 21-летним форвардом уже согласован (Николо Скира)
542 минуты назад
Денис Бояринцев: «Динамо» семимильными шагами идет к большим победам, Карпин может помочь. Нравилась работа Лички, не понимаю, почему его убрали»
550 минут назад