«Монако» и Погба обсуждают переход. Переговоры идут хорошо
Поль Погба может продолжить карьеру в Лиге 1.
«Монако» и 32-летний французский полузащитник обсуждают переход. Переговоры идут хорошо, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Погба остался без команды в связи с дисквалификацией за допинг. «Ювентус» расторг с ним контракт в ноябре.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26361 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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