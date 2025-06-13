«Монако» и Погба обсуждают переход. Переговоры идут хорошо

Поль Погба может продолжить карьеру в Лиге 1.

«Монако » и 32-летний французский полузащитник обсуждают переход. Переговоры идут хорошо, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Погба остался без команды в связи с дисквалификацией за допинг. «Ювентус» расторг с ним контракт в ноябре.