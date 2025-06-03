Погба предложен «Монако». В «Марсель» хавбек вряд ли перейдет (Foot Mercato)

Поль Погба может оказаться в «Монако».

Как сообщает Foot Mercato, несмотря на циркулировавшую информацию о возможном переходе полузащитника в «Марсель », такой трансфер маловероятен.

При этом свободный агент был предложен монегаскам, рассматривающим варианты усиления полузащиты.

Погба остался без команды в связи с дисквалификацией за допинг. «Ювентус» расторг с ним контракт в ноябре.