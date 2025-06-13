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Погба всерьез рассматривает подписание контракта с «Монако» на 2 года. Он хочет сыграть за Францию на ЧМ

Поль Погба ведет переговоры с «Монако» о двухлетнем контракте.

32-летний француз всерьез рассматривает предложение от монегасков, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Погба стремится вернуться в топ-клуб с целью завоевать место в составе сборной Франции на чемпионате мира 2026 года.

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Опубликовано: Sports
Источник: страница Бена Джейкобса в X
logoПоль Погба
logoМонако
logoСборная Франции по футболу
logoлига 1 Франция
logoЧМ-2026
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