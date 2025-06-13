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Антонио Конте: «Для «Тоттенхэма» попасть в ЛЧ – практически то же самое, что выиграть АПЛ. Мы со штабом привыкли праздновать другие вещи»

Антонио Конте рассказал о непривычном опыте работы в «Тоттенхэме».

Нынешний тренер «Наполи» возглавлял лондонский клуб с 2021 по 2023 год.

«Это был определенно трудный год: я пришел в «Тоттенхэм» в ноябре, когда команда была 9-й в турнирной таблице, и в первый же год мы оказались в Лиге чемпионов, обогнав «Арсенал». Для «Тоттенхэма» попасть в Лигу чемпионов – это практически то же самое, что выиграть Премьер-лигу.

Я до сих пор помню, как в конце последнего матча против «Норвича», который мы выиграли, мы праздновали эту веху в раздевалке.

Я сказал сотрудникам своего штаба: «Мы не привыкли к такому празднованию». В том смысле, что нам не нужно праздновать попадание в Лигу чемпионов. Мы привыкли праздновать другие вещи», – сказал Конте в программе Buffa Talks на Sky Sport.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoТоттенхэм
logoНаполи
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