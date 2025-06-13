10 млн фунтов за Франка – одна из крупнейших компенсаций за тренера в истории АПЛ. Больше платили только за Поттера и Виллаш-Боаша

Компенсация за Томаса Франка стала одной из самых крупных в истории АПЛ.

Сообщалось, что «Тоттенхэм» перечислит «Брентфорду » 10 млн фунтов. Согласно подсчетам Daily Mail, лишь за двух тренеров когда-либо платили больше.

В число самых дорогих специалистов в истории лиги вошли:

1. Грэм Поттер – из «Брайтона » в «Челси» за 21,5 млн фунтов.

2. Андре Виллаш -Боаш – из «Порту» в «Челси» за 13,2 млн фунтов (15 млн евро).

3-4. Томас Франк – из «Брентфорда» в «Тоттенхэм » за 10 млн фунтов.

3-4. Энцо Мареска – из «Лестера» в «Челси» за 10 млн фунтов.

5. Арне Слот – из «Фейеноорда» в «Ливерпуль» за 9,42 млн фунтов (11,1 млн евро).

6. Рубен Аморим – из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 9,25 млн фунтов (11,1 млн евро).

7. Брендан Роджерс – из «Селтика» в «Лестер» за 8,8 млн фунтов.

8. Жозе Моуринью – из «Порту» в «Челси» за 5,2 млн фунтов (7,8 млн евро).

9-10. Роналд Куман – из «Саутгемптона» в «Эвертон» за 5 млн фунтов.

9-10. Маурицио Сарри – из «Наполи» в «Челси» за 5 млн фунтов (5,65 млн евро).