10 млн фунтов за Франка – одна из крупнейших компенсаций за тренера в истории АПЛ. Больше платили только за Поттера и Виллаш-Боаша
Сообщалось, что «Тоттенхэм» перечислит «Брентфорду» 10 млн фунтов. Согласно подсчетам Daily Mail, лишь за двух тренеров когда-либо платили больше.
В число самых дорогих специалистов в истории лиги вошли:
1. Грэм Поттер – из «Брайтона» в «Челси» за 21,5 млн фунтов.
2. Андре Виллаш-Боаш – из «Порту» в «Челси» за 13,2 млн фунтов (15 млн евро).
3-4. Томас Франк – из «Брентфорда» в «Тоттенхэм» за 10 млн фунтов.
3-4. Энцо Мареска – из «Лестера» в «Челси» за 10 млн фунтов.
5. Арне Слот – из «Фейеноорда» в «Ливерпуль» за 9,42 млн фунтов (11,1 млн евро).
6. Рубен Аморим – из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 9,25 млн фунтов (11,1 млн евро).
7. Брендан Роджерс – из «Селтика» в «Лестер» за 8,8 млн фунтов.
8. Жозе Моуринью – из «Порту» в «Челси» за 5,2 млн фунтов (7,8 млн евро).
9-10. Роналд Куман – из «Саутгемптона» в «Эвертон» за 5 млн фунтов.
9-10. Маурицио Сарри – из «Наполи» в «Челси» за 5 млн фунтов (5,65 млн евро).