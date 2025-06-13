Саудовский «Аль-Ахли» рассматривает Постекоглу на пост главного тренера

Эндж Постекоглу может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Аль-Ахли » рассматривает 59-летнего специалиста на пост главного тренера.

На данный момент 37-летний немец Маттиас Яйссле возглавляет саудовский клуб.

«Аль-Ахли» финишировал на 5-м месте в чемпионате в Саудовской Аравии. Команда также выиграла азиатскую Лигу чемпионов в этом сезоне.