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«МЮ» – явный фаворит на подписание Дьокереша. Он сообщил «Спортингу», что больше не сыграет за клуб

Виктор Дьокереш станет игроком «Манчестер Юнайтед», считают букмекеры.

Ранее стало известно, что 27-летний швед сообщил руководству «Спортинга», что больше не будет выступать за клуб.

Ожидается, что Дьокереш перейдет в «МЮ» – на это дают коэффициент 1.50, что соответствует вероятности в 66%. Переход в «Арсенал» менее вероятен – 3.50 (28%).

Виктор дважды подряд стал лучшим бомбардиром португальской лиги, забив 29 и 39 голов.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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