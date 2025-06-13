«МЮ» – явный фаворит на подписание Дьокереша. Он сообщил «Спортингу», что больше не сыграет за клуб
Виктор Дьокереш станет игроком «Манчестер Юнайтед», считают букмекеры.
Ранее стало известно, что 27-летний швед сообщил руководству «Спортинга», что больше не будет выступать за клуб.
Ожидается, что Дьокереш перейдет в «МЮ» – на это дают коэффициент 1.50, что соответствует вероятности в 66%. Переход в «Арсенал» менее вероятен – 3.50 (28%).
Виктор дважды подряд стал лучшим бомбардиром португальской лиги, забив 29 и 39 голов.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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