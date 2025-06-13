Матчи «МЮ» – самые популярные у зрителей АПЛ. Падение рейтингов лиги на Sky Sports и TNT Sports не затронуло манкунианцев – возможно, из-за фанатов других команд, желающих «понасмехаться»

Падение телевизионных рейтингов АПЛ не коснулось «Манчестер Юнайтед».

На этой неделе стало известно , что число зрителей Премьер-лиги на Sky Sports сократилось на 10% из-за отсутствия борьбы за чемпионство и выживание в этом сезоне. Показатели упали до уровня чемпионата-2021/22. Также снижение интереса было зафиксировано на TNT Sports.

The Times сообщает, что при этом общее падение рейтингов не затронуло «МЮ». Матчи манкунианцев пользовались наибольшим спросом в сезоне-2024/25.

Один из источников в сфере телевещания предположил, что плохие результаты «Манчестер Юнайтед» могли привлечь болельщиков других команд, желающих «понасмехаться».