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Глава «Видада» об интересе к Роналду: «Обсуждал с одним из его друзей-агентов, не хочет ли он играть на КЧМ. Хотели бы подписать его, но не смогли бы заплатить столько, сколько он стоит»

Глава «Видада» рассказал, что думал о подписании Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Насра» может сыграть на клубном чемпионате мира за клуб из Марокко.

«Криштиану Роналду не приехал бы ради денег, потому что они ему не нужны. Я не знаю, как распространился этот слух.

Но правда в том, что я связался с одним из дружащих с ним агентов три с половиной или четыре месяца назад и спросил: «Разве он не хотел бы играть на клубном чемпионате мира?» Он ответил: «Слушай, я так не думаю».

Я думаю, ФИФА также была заинтересована в привлечении игроков, которые играют в Саудовской Аравии. Чтобы придать больше азарта этому первому турниру.

Никаких реальных переговоров не было. Мы бы хотели подписать его, но не смогли бы заплатить столько, сколько он стоит. Если бы только он сам не проявил интерес», – сказал Хишам Аит-Менна.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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