Теллес приглашал Роналду в «Ботафого»: «Он ответил, что сейчас не самое подходящее время». Клуб из Рио сыграет на КЧМ

Алекс Теллес рассказал, что приглашал Криштиану Роналду в «Ботафого».

Футболисты играли вместе в «Аль-Насре » и «Манчестер Юнайтед». Клуб из Рио-де-Жанейро примет участие в клубном чемпионате мира.

«Я же должен был отправить [сообщение], верно? Я хотел знать, насколько это реально, но он сказал, что пока не время.

Я сказал ему: «Приезжай – и будешь счастлив в «Ботафого». Я так и сказал. Но он ответил, что сейчас не самое подходящее время. Каждый сам знает, что для него лучше», – сказал защитник «Ботафого » в эфире Cazé TV.

Теллес о том, как Роналду убедил его перейти в «Аль-Наср»: «Он позвонил и сказал: «Приезжай и наслаждайся». Когда я вел переговоры, Криштиану сказал, что все уладит»