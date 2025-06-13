Теллес приглашал Роналду в «Ботафого»: «Он ответил, что сейчас не самое подходящее время». Клуб из Рио сыграет на КЧМ
Алекс Теллес рассказал, что приглашал Криштиану Роналду в «Ботафого».
Футболисты играли вместе в «Аль-Насре» и «Манчестер Юнайтед». Клуб из Рио-де-Жанейро примет участие в клубном чемпионате мира.
«Я же должен был отправить [сообщение], верно? Я хотел знать, насколько это реально, но он сказал, что пока не время.
Я сказал ему: «Приезжай – и будешь счастлив в «Ботафого». Я так и сказал. Но он ответил, что сейчас не самое подходящее время. Каждый сам знает, что для него лучше», – сказал защитник «Ботафого» в эфире Cazé TV.
Теллес о том, как Роналду убедил его перейти в «Аль-Наср»: «Он позвонил и сказал: «Приезжай и наслаждайся». Когда я вел переговоры, Криштиану сказал, что все уладит»
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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