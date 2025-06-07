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Роналду о КЧМ: «Я не поеду, решение практически принято. Хотя предложений было много»

Криштиану Роналду заявил, что не примет участия в клубном чемпионате мира.

Турнир пройдет с 14 июня по 13 июля 2025 года в США. 

«Сейчас это не имеет значения – говорить о чем-то помимо сборной просто неуместно. Было много контактов, вижу в этом всем и разумные вещи, и полную чушь.

Как говорится, на все предложения не ответишь. Надо думать о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Что касается моего решения – оно практически принято: я не поеду на клубный чемпионат мира. Хотя предложений действительно было много», – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: A Bola
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoчемпионат мира среди клубов
logoСборная Португалии по футболу
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