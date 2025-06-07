Роналду о КЧМ: «Я не поеду, решение практически принято. Хотя предложений было много»
Криштиану Роналду заявил, что не примет участия в клубном чемпионате мира.
Турнир пройдет с 14 июня по 13 июля 2025 года в США.
«Сейчас это не имеет значения – говорить о чем-то помимо сборной просто неуместно. Было много контактов, вижу в этом всем и разумные вещи, и полную чушь.
Как говорится, на все предложения не ответишь. Надо думать о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Что касается моего решения – оно практически принято: я не поеду на клубный чемпионат мира. Хотя предложений действительно было много», – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: A Bola
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