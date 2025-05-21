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Роналду интересен «Видаду». Форвард может сыграть за клуб из Марокко на КЧМ (Marca)

Криштиану Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира за клуб из Марокко.

«Аль-Наср» остался без трофеев в этом сезоне и не пробился в Лигу чемпионов Азии. Теперь в клубе обсуждают, подписывать ли новый контракт с 40-летним форвардом или прекратить сотрудничество.

Первый вариант означает изменения в структуре клуба и составе в соответствии с пожеланиями португальца, а второй – прощание с Роналду, оказавшим большое влияние и способствовавшим повышению интереса к чемпионату Саудовской Аравии.

На этом фоне к экс-игроку «Реала» возникает интерес со стороны команд, выступающим на клубном ЧМ. Ранее сообщалось, что у Роналду есть предложение из Бразилии.

Теперь, по данным Marca, предложение поступило от «Видада». Марокканский клуб встретится на турнире с «Манчестер Сити», «Ювентусом» и «Аль-Айном».

Криштиану забил 23 гола в 28 матчах чемпионата Саудовской Аравии и лидирует в гонке бомбардиров за тур до конца сезона. Его статистика – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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