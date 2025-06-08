Роналду приглашали в «Ривер Плейт». Тренер клуба Гальярдо контактировал с Криштиану насчет участия в КЧМ
Криштиану Роналду мог перейти в «Ривер Плейт».
Тренер аргентинского клуба Марсело Гальярдо контактировал с форвардом «Аль-Насра» насчет его участия в клубном чемпионате мира, но 40-летний португалец ответил отказом.
Ранее Роналду заявил, что не сыграет на КЧМ, несмотря на предложения из Аргентины.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Ole
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