Роналду приглашали в «Ривер Плейт». Тренер клуба Гальярдо контактировал с Криштиану насчет участия в КЧМ

Криштиану Роналду мог перейти в «Ривер Плейт».

Тренер аргентинского клуба Марсело Гальярдо контактировал с форвардом «Аль-Насра » насчет его участия в клубном чемпионате мира, но 40-летний португалец ответил отказом.

Ранее Роналду заявил , что не сыграет на КЧМ , несмотря на предложения из Аргентины .